Calciomercato Napoli, bomba in diretta tv: “Andrà via”

Calciomercato Napoli , Santini si sbilancia: “Andrà via, ecco perché”

NAPOLI CALCIO – Saranno i risultati strepitosi in campionato conditi dall’entusiasmo straripante dei tifosi partenopei, ma gli addetti ai lavori non hanno dubbi. “Questo Napoli è da scudetto“. Non solo, c’è anche chi definisce la squadra allenata da Gattuso come la migliore dell’era De Laurentis. E’ il caso del noto giornalista Enzo Bucchioni che ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è espresso in questo modo: “Il Napoli è assolutamente attrezzato per lo scudetto. Mi sembra la squadra migliore dell’era De Laurentiis. Ha tante alternative e Gattuso riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore”. Insomma c’è da più parti la certezza di una squadra molto forte. Qualche dubbio, invece, sul futuro di alcuni calciatori importanti ancora permane.

Fabio Santini, intervenendo alla trasmissione Il Processo su 7 Gold ha svelato dei retroscena di mercato che non faranno particolarmente piacere ai tifosi partenopei: “Su Koulibaly possono darvi una notizia. Mi risulta che su di lui ci siano tanti club di caratura internazionale. Sono convinto che a fine stagione andrà via. Il Napoli sarebbe propenso a cederlo anche per rientrare dei tanti soldi investiti nell’ultima finestra di mercato”. Dichiarazioni che preoccupano i supporter partenopei, anche perché il colosso senegalese sembra tornato sui suoi vecchi standard difensivi. C’è da dire che la permanenza del calciatore all’ombra del Vesuvio è stata messa costantemente in discussione, ma poi Kalidou è sempre rimasto a Napoli. Col sorriso sulle labbra.

Non è detto che non si arrivi al prolungamento dell'attuale accordo (scadrà nel 2023). L'agente del calciatore, in tempi non sospetti, non ha chiuso la porta di fronte a tale eventualità. In ottica futura la società campana sta guardando attentamente al mercato dei prossimi parametri zero. Non calciatori qualunque, ma autentici campioni: