Calciomercato Napoli, un nuovo colpo si avvicina: “Vuole solo gli azzurri”

Napoli calcio mercato

CALCIO NAPOLI – Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato come diverse novità saranno al centro delle mosse di calciomercato del Napoli nella prossima sessione di trattative. La situazione appare davvero molto chiara: Gattuso ha preso in mano un Napoli in corsa e di certo non “suo” e nonostante questo, è riuscito a portarlo a livelli altissimi, considerando i risultati che sta ottenendo in un momento complicato per tutti. Ma questo, ovviamente, non può bastare se si vuole tornare a lottare per lo scudetto. Ecco il motivo per cui sarà necessario fare mercato anche e sopratutto seguendo le sue indicazioni.

Fra queste, ci sarebbe il nome che porta a Boga. Il giocatore del Sassuolo, è tornato ad essere accostato agli azzurri e in effetti, dalla Francia – per bocca di Le10Sport – fanno sapere che c’è qualcosa di più di un semplice interessamento. Anzi, a quanto si apprende si parla già di una trattativa su cui tutti, sembrano essere ottimisti rispetto alla riuscita. Sul giocatore, però, c’è anche il Marsiglia che non sembra essere un particolare pericolo. Il motivo? Semplice: sempre secondo quanto scrive la stessa fonte, Boga avrebbe intenzione di rimanere in Serie A e per questo motivo, al calciatore non dispiacerebbe l’idea Napoli. Anzi: il progetto è ambizioso e raggiungere Gattuso potrebbe essere la soluzione per tutti. Purché anche il Sassuolo – che sembra chiedere 25 milioni di euro – possa essere accontentato. Si vedrà. Intanto Gattuso, avrebbe scelto 7 nomi di 7 possibili colpi che potrebbero arrivare direttamente dalla Serie A >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA