Calciomercato Napoli – Tre nomi per sostituire Callejon: ecco chi sono

NAPOLI CALCIO – Il tridente che per anni è stato l’incubo d’Italia, adesso, va ritoccato. Callejon non è più un giocatore del Napoli. Mertens continua a segnare anche in Nations League (Belgio 5-1 Islanda). Lorenzo Insigne, anche lui grazie alla Nations League, sta convincendo sempre di più prestazione dopo prestazione (vd lo scambio con Immobile che ha portato gli Azzurri in vantaggio grazie al colpo di testa di Barella). La dirigenza partenopea non è rimasta a guardare ed ha già le idee molto chiare. Tre sono i nomi che si contendono una maglia da titolare.

Il primo nome è quello di Jeremie Boga. Il Napoli punta forte sull’ala del Sassuolo che lo scorso anno si è messo in mostra a suon di gol e di grandi giocate. Il suo nome, però, non è finito solo nel taccuino di De Laurentiis. Qualora il Papu dovesse lasciare Bergamo, Boga potrebbe firmare con la Dea. Anche in Francia ci stanno facendo un pensierino con il Rennes che non ha intenzione di restare a guardare. In Inghilterra il Crystal Palace è alle porte e vorrebbe infilarsi nella trattativa.

Il secondo nome è quello di Orsolini. La sua ultima grande stagione non è passata in secondo piano. Il Napoli ci pensa e quando meno ce lo aspettiamo potrebbe suonare al campanello del Nicolò Galli, centro sportivo e sede sociale del Bologna.

Il terzo nome è quello di Hirving Lozano. Il messicano vuole dimostrare di valere i cinquanta milioni che sono stati investiti per il suo cartellino. Si è messo in luce durante il ritiro a Castel di Sangro dove è stato uno dei protagonisti. Il suo lavoro e il uso impegno sono stati apprezzati da Gattuso e dalla dirigenza che hanno deciso di riconfermarlo.