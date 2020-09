Calciomercato Napoli – Giuntoli ha un’idea da urlo: “Ecco cosa vuole fare”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – A Castel Volturno ogni giorni sembra che possa chiudersi il colpo per quanto riguarda il vice Callejon. Le voci riguardanti il calciomercato partenopeo non trovano pace e certe volte spuntano nomi molto intriganti. Non ci si può distrarre neanche un secondo perché all’improvviso ecco che arriva la notizia che tutti aspettavano. Il colpo di scena che potrebbe una volta per tutte sbloccare la situazione e porre fine alla ricerca estenuante del tanto voluto esterno destro offensivo. Sono stati tanti i nomi fatti fino ad ora e noi, proveremo a fare il punto della situazione per cercare di mettere un po’ di ordine. Da Sport Mediaset, infatti, arrivano novità molto interessanti.

Il ribaltone a questo punto ci sarebbe stato davvero. Ad assicurarlo è stato Claudio Raimondi che dagli studi Mediaset ha dichiarato: “Bogà è il nome caldissimo perché se entreranno questi 25 più cinque milione di euro dalla cessione di Milik alla Roma, (ADL) è pronto a sferrare l’assalto decisivo per questo esterno che vuole a tutti i costi Gattuso, tanto che è stato proposto dal watford Deulofeu, ma la priorità è Bogà anche se il Sassuolo lo valuta 40/45 milioni“. Ma le notizie non finiscono qui.

"Per quanto riguarda Koulibaly – prosegue Raimondi – si attende il rialzo dell'offerta che è arrivata a 75 milioni di euro dal City ma non basta. Ne devono arrivare almeno 80-85, la richiesta perfetta sarebbe 90 ma difficilmente si arriverà a questa cifra. Certamente è già in mente il sostituto, Sōkratīs Papastathopoulos dell'Arsenal. Li c'è già imbastito un discorso economico di accordi con il greco però prima deve andarsene Koulibaly." Un rebus che sembrava essere impossibile, alla fine potrebbe risolversi rendendo tutti felici e contenti.