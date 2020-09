Calciomercato Napoli – Allarme rosso: rischia di saltare tutto!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – A Castel Volturno le trattative vanno avanti. Si complicano, poi migliorano e proprio quando sembra tutto fatto, si blocca tutto e rischia di saltare l’affare. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte e compatta con un attacco più che velenoso. I gol di Insigne e Mertens contro il Parma continuano a scaldare i cuori dei loro tifosi ma nel frattempo ci sono notizie importanti per quanto riguarda il calciomercato.

Il pacchetto difensivo partenopeo oggi è sceso in campo con Koulibaly e Manolas a protezione dei pali custoditi da Ospina. Hysaj e Di Lorenzo sulle fasce chiudevano il quartetto. La sorpresa è stata propria quella di veder giocare dal primo minuto Kalidou Koulibaly. Un chiaro messaggio è stato lanciato a tutte le pretendenti del gigante senegalese. Il calciatore è in vendita ma non sarà svenduto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica”, ADL lascerà partire il centrale a non meno di 80 milioni di euro. Non saranno fatti sconti di nessun tipo. Il calciatore “andrà via solo se la sua cessione sarà un grande affare (economico) e il giocatore non farà da parte sua pressioni per cambiare aria”. I Citizens avrebbero prima trovato un sontuoso accordo col giocatore per il suo ingaggio, sperando di risparmiare poi sul suo cartellino. Questo muro da parte della società partenopea, però, potrebbe bloccare altre due operazioni di mercato.

I soldi che sarebbero entrati nelle casse azzurre sarebbero poi stati reinvestiti per acquistare un centrocampista e un esterno d’attacco. Qualora il difensore dovesse rimanere a Napoli, c’è il rischio che la squadra possa rimanere la stessa oppure potrebbe arrivare qualche altro rinforzo ma soltanto in prestito. Detto questo, parlando del mercato del Napoli, attenzione: “Da qui alla fine potrebbero accadere delle cose clamorose” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA