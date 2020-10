Calciomercato Napoli, che affare con Marotta: Giuntoli ci pensa

Calciomercato Napoli ,nuova idea di scambio fra i due club per la gioia degli allenatori

NAPOLI CALCIO – Il campionato per il Napoli ripartirà sabato 16 ottobre con l’affascinante sfida all’Atalanta di Gasperini. La truppa di Gattuso ha dimostrato di poter tener testa agli orobici in fatto di reti segnate. Si preannuncia una gara ricca di gol. Le emozioni del calcio giocato non oscurano, però, quelle sempre presenti del calciomercato. La società partenopea è alla continua ricerca di modi per migliorare ulteriormente la rosa. L’ultima idea sarebbe quella di uno scambio con la squadra di Conte da concludere nel mercato di gennaio.

Nonostante la campagna acquisti ottima dei nerazzurri, Marotta non è riuscito a regalare al proprio tecnico un vice Lukaku di esperienza internazionale. Il solo Pinamonti non può bastare. Secondo il portale calciomercatonews.com, il dirigente dei meneghini sarebbe tornato a fare la corte a Fernando Llorente, in scadenza con il Napoli nel 2021. La proposta di Marotta ai partenopei potrebbe fare breccia grazie all’inserimento nell’affare di Matias Vecino, profilo particolarmente gradito a Gattuso.

Il centravanti spagnolo finirebbe a Milano a titolo definitivo, mentre il centrocampista uruguaiano si traferirebbe in campania con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. L’operazione soddisferebbe a pieno tutte le parti in causa. De Laurentiis si libererebbe di un calciatore fuori dal progetto tecnico, risparmiando anche parte del suo pesante ingaggio. In più otterrebbe a prezzo di favore un centrocampista fra i più duttili dell’intera Serie A, capace come pochi di essere decisivo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Vecino era stato molto vicino ai partenopei già ai tempi della Fiorentina. Ora, a distanza di anni il matrimonio con il Napoli potrebbe finalmente essere celebrato. E intanto il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA