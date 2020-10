Calciomercato Napoli – Che bomba! Lo volevano tutti: lo prende ADL

Calciomercato Napoli , colpo di teatro di ADL: operazione da 22 milioni

NAPOLI CALCIO – Il Napoli può considerarsi come la rivelazione di questo primo scorcio di stagione, non tanto per i risultati ottenuti, quanto per l’apparente facilità con cui ha domato gli avversari. Merito di una rosa di altissimo livello, anche per quanto concerne la panchina e di un calciomercato che ha portato in dote a Gattuso campioni del calibro di Bakayoko e di Osimhen. Anche le grandi squadre, però, possono migliorare. De Laurentiis sarebbe pronto ad intervenire nella zona del campo ritenuta meno solida da parte di Gattuso, la corsia mancina. Proprio in queste ore è arrivata una notizia clamorosa che farà gioire i supporter partenopei.

Secondo il sito Le Bombe di Vlad, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con gli agenti di Emerson Palmieri e starebbe lavorando per chiudere anche col Chelsea. Si preannuncia un’operazione simile a quella di Politano, ovvero prestito oneroso da gennaio e riscatto a giugno 2022. La trattativa dovrebbe concludersi con un esborso totale di circa 20-22 milioni da parte degli azzurri. A meno di nuovi colpi di scena il terzino sinistro italo brasiliano vestirà la maglia del Napoli fra pochi mesi. Grande soddisfazione per la società campana e per il suo presidente, orgoglioso di aver strappato il calciatore ai rivali bianconeri e nerazzurri.

Con la chiusura di questa operazione il Napoli si candiderebbe con ancora maggiore forza per la vittoria dello scudetto. Si era parlato in questi giorni di una possibile cessione di Demme, ma tale eventualità si concretizzerebbe soltanto qualora fosse il giocatore stesso a chiedere di essere ceduto.