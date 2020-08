Calciomercato Napoli, adesso ci siamo davvero! Offerta pazzesca!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Noi ve lo avevamo detto, che sarebbe stato un momento bollente per gli azzurri. Ed infatti, in queste ore, stanno arrivando degli aggiornamenti importanti sotto tanti punti di vista. Il più “caldo” evidentemente, è quello legato a Koulibaly che adesso che non mai è vicino all’addio agli azzurri. L’offerta super, alla fine, sarebbe arrivata. Ne è sicuro “Foot Mercato”, che riferisce dell’offerta che il Manchester City avrebbe deciso di mettere sul tavolo del Napoli: 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Ci siamo. A quanto si legge, a queste condizioni, ADL sarebbe pronto a dire sì alla cessione. Il suo ok, potrebbe arrivare dopo poco tempo, da quando verranno mossi formalmente dei passi da parte dei Citizens nei confronti dei partenopei. Inutile dire che questa sarebbe un’operazione-capolavoro da parte del Napoli, che anche dopo una stagione non proprio al top, riuscirebbe a monetizzare in maniera importante il cartellino di Kalidou. Che dunque, si allontana sempre di più. E chi arriverà al suo posto? Otamendi – altro nome uscito in questi giorni – rimane al palo. Nel senso che a quanto pare, Gabriel sarebbe il giocatore prescelto da parte del Napoli per prendere il posto del Senegalese.

Il prezzo, sarebbe di 25 milioni di euro da versare nelle casse del Lille. Soldi che DeLa avrebbe a disposizione in maniera abbastanza agevole semmai – come pare – dovesse riuscire a portare a casa la somma di cui abbiamo parlato, dall’addio di Koulibaly. E allora, ora la palla passa ai diretti interessati. Quello che accadrà dopo, sarà “storia”. Con gli azzurri che con ogni probabilità, si separeranno da uno dei difensori più forti del mondo che però, in un modo o nell’altro sembra considerare terminato il suo ciclo in azzurro. E sempre dai soldi che potrebbero arrivare dalla sua cessione, si potrebbe arrivare a prendere davvero tanta roba. A questo proposito, Giuntoli sarebbe scatenato: “Si parla di 8 nomi!” >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO