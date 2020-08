Calciomercato Napoli, notte di fuoco: “Due notizie bomba!”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Notte di fuoco per gli azzurri. Arrivano notizie molto pesanti e due sono davvero clamorose. Iniziamo dalla prima, svelata da Alfredo Pedullà in diretta tv su Sportitalia. Stando a quanto viene riferito infatti, il Napoli sarebbe vicinissimo a dire addio a Koulibaly. Il Manchester City avrebbe deciso di “spingersi” fino a 70 milioni di euro più bonus. Offerta, questa, che avrebbe convinto ADL e tutto il resto della dirigenza che quindi, potrebbe dare l’ok al trasferimento nell’arco di qualche giorno.

Si tratterebbe di una fondamentale trattativa in uscita per il Napoli che in questa maniera, avrebbe anche più liquidità per guardare avanti e per proseguire al meglio col calciomercato in entrata. A questo proposito, c’è anche un’altra grossa notizia. Stando a quanto viene riportato dal Corriere dello Sport infatti, sarebbe vicino l’accordo fra Napoli e Roma per arrivare allo scambio Under-Milik. A quanto si apprende, la bozza di accordo prevederebbe il passaggio del calciatore azzurro in giallorosso, con l’aggiunta da parte della Roma – oltre al cartellino di Under – anche di 15 milioni di euro.

Questa sarebbe l’idea di un’affare che potrebbe decollare a breve. Come è chiaro, il Napoli sembra oramai entrato nel vivo delle trattative. Giuntoli in questa maniera, riuscirebbe e risolvere due questioni complicatissime – come l’addio di Milik e Koulibaly – venendo anche incontro a tutte le aspettative di ADL. E non solo. Perché con l’arrivo di Under, si andrebbe anche a “tamponare” immediatamente l’addio di Callejon. Una buona notizia per Gattuso, ma anche per tutti i tifosi azzurri che comunque, fino ad ora, hanno già visto molto impegno da parte della società che in un modo o nell’altro si sta impegnando per provare a regalare a loro e a Gattuso, una rosa competitiva per l’anno prossimo. A questo proposito, ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del 2021: che bomba! >>> VAI ALLA NOTIZIA