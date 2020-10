Calciomercato Napoli – Clamoroso Pedullà, offerta da 50 milioni

Calciomercato Napoli , Pedullà svela il retroscena dell’offerta milionaria

NAPOLI CALCIO – Nel lungo periodo che ha caratterizzato il calciomercato estivo, non tutte le trattative portate avanti dai club europei sono venute a galla. Il Napoli ne ha concluse in particolare due importantissime. Quella che ha portato all’ombra del Vesuvio il centravanti Osimhen dal Lille e quella in extremis che ha permesso di regalare Bakayoko a Gattuso. Ma per degli acquisti altisonanti, c’è stata anche la possibilità di cedere alcuni pezzi da 90. Infatti non solo Koulibaly è stato appetito dalle big europee, ma anche un altro gioiello degli azzurri.

Alfredo Pedullà ha rivelato sul sito de La Gazzetta dello Sport che De Laurentiis avrebbe rifiutato un’offerta da 50 milioni dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non ha in alcun modo fatto pressioni per essere ceduto e per tornare in patria. Questo dimostra che in seguito ai ben noti ammutinamenti del passato, Gattuso è riuscito a ricompattare alla grande tutto l’ambiente. La concorrenza in mezzo al campo è aumentata per l’ex Betis Sivigilia con l’arrivo di Bakayoko, ma è indubbia la grande stima del tecnico per Ruiz. Lo spagnolo giocherà senza dubbio tante partite in campionato e in coppa da titolare.

A cementare il legame fra il gigante iberico ed il Napoli potrebbe presto arrivare un prolungamento del contratto dal 2023 al 2025. Sicuramente la società partenopea ha prima altre priorità, Maksimovic e Hysaj su tutti, ma la questione contrattuale di Ruiz verrà affrontata subito dopo. Decisivo per la lunga permanenza del calciatore potrebbe essere anche il rinnovo di mister Gattuso, attualmente in scadenza a giugno 2021.