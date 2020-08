Calciomercato Napoli, un giocatore dell’Atalanta è pronto a dire sì

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Ottime notizie in casa azzurra: qualcosa inizia a muoversi. Di oggi, le prime novità rispetto ad alcune cessioni che sembrano avvicinarsi. Quella di Milik e quella di Koulibaly, che dovrebbero dare uno “sprint” importante al mercato del Napoli. A questo proposito, arrivano notizie interessanti. Stando a quanto viene riferito da Radio Kiss Kiss, infatti, c’è chi già avrebbe detto sì all’eventuale trasferimento al Napoli.

Stiamo parlando di Hateboer, su cui Kiss Kiss svela: “Dopo aver sentito alcune persone vicino a lui, il giocatore ha fatto sapere che accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli. Perché considera il club azzurro un top team”. Ovviamente una notizia simile non può non far piacere al club azzurro, che portando a casa un giocatore come lui, potrebbe assicurarsi un ottimo prospetto per il futuro. Ma anche una garanzia per il presente. E ovviamente, non sarebbe l’unico colpo.

No, perché da qui al termine del calciomercato, il Napoli sarà senza dubbio una delle società più attive in assoluto. Per capirci: Osimhen, è solo l’inizio. Gli azzurri, in special modo dopo aver “sbloccato” alcune cessioni di cui vi abbiamo parlato qui sopra, si scateneranno. Proveranno a comprare giocatori utili al progetto e sopratutto, che possano rispondere alle richieste tecnico-tattiche di Gattuso. Che in queste ore, avrebbe avuto più di un colloquio con ADL.

L’idea della società è quella di dare inizio ad un nuovo ciclo. Con calciatori giovani ma anche già pronti. E con l’intenzione di non perdere tempo con “scommesse” che il Napoli, davvero non può permettersi. Infatti, dal prossimo anno, gli azzurri dovranno ricominciare a lottare per lo scudetto. Senza se e senza ma. Questi, sono gli obiettivi che il Napoli si darà. E che Gattuso, dovrà riuscire a raggiungere. A questo proposito, ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del 2021: che bomba! >>> VAI ALLA NOTIZIA