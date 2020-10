Calciomercato Napoli, colpo di scena: possibile scambio a sorpresa?

NAPOLI CALCIO – Il calciomercato del Napoli si è chiuso con un grandissimo colpo a centrocampo. Gattuso ha potuto accogliere a Castel Volturno Tiémoué Bakayoko, espressamente richiesto dal tecnico calabrese alla società. Anche l’acquisto di Osimhen, che ha già mostrato enormi qualità, ha soddisfatto Ringhio che si prepara ad affrontare la difficile sfida con l’Atalanta del prossimo 17 ottobre. Tutte rose e fiori allora nella sessione estiva di calciomercato? Non proprio, c’è ancora la grana Milik da risolvere, ma giungono notizie confortanti in vista di gennaio.

Il centravanti polacco ha giocato pochi minuti nel match della Polonia contro l’Italia. La sua situazione con il Napoli può costargli cara in vista dell’Europeo. Poche settimane fa sembrava vicinissima la chiusura con la Roma. C’era l’accordo su tutto, ma i risultati di un consulto ortopedico supplementare voluto direttamente da Friedkin avrebbero frenato la trattativa. Negli ultimi giorni si era fatta avanti anche la Fiorentina, ma Milik avrebbe rifiutato la destinazione toscana. Secondo La Repubblica la mancata partenza dell’ex Ajax potrebbe provocare una perdita economica di circa 30 milioni di euro, vista la scadenza del contratto a giugno 2021. Per fortuna sembrerebbe essere in cantiere un’operazione che permetterebbe al Napoli di risolvere alla grande la questione.

Come riporta calciomercatonews.com a dare l'assalto al centravanti dei partenopei potrebbe essere la squadra di Pioli. Il Diavolo sarebbe alla ricerca di un vice Ibrahimovic di sicuro affidamento per gennaio e il profilo di Milik piace non poco ai vertici di via Aldo Rossi. L'idea sarebbe quella di uno scambio con Andrea Conti, che andrebbe a prendere il posto in rosa di Hysaj, da tempo in odore di addio. Dietro al passaggio di testimone fra i due terzini ci sarebbe anche lo zampino di Mario Giuffredi, agente di entrambi i calciatori.