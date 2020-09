Calciomercato Napoli, ADL valuta un colpo a sorpresa in attacco

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il momento si fa sempre più caldo e interessante. Gli azzurri, adesso come non mai, hanno bisogno di esprimere tutto il loro potenziale sul calciomercato. La stagione che si avvicina sempre di più dovrà essere quella del rilancio “ufficiale”, quella dove non sarà possibile sbagliare. Per questo motivo, ADL e Giuntoli sembrano più che concordi nel voler regalare al tecnico azzurro una squadra all’altezza della situazione. Milik, è una delle “questioni” irrisolte. Che potrebbero complicare lo svolgimento delle operazioni.

Ecco il motivo per cui tutto andrà risolto il prima possibile con l’impegno da parte di tutte le parti in causa. Al momento, la probiabilità più alta di portarselo “a casa” è la Roma che pare prossima a perdere definitivamente Dzeko. E allora, subito dopo, che succederà? Ovvio, partirà la “caccia” al sostituto ed i nomi in questo senso sono diversi. Di fatto però, una grande sorpresa potrebbe essere rappresentata da Kevin Lasagna. Il giocatore dell’Udinese che secondo quanto viene riportato da Radio Marte potrebbe essere il nome giusto per dare a Gattuso più ampiezza nelle rotazioni.

“L’ex bomber di Carpi – hanno detto durante la trasmissione ‘Si Gonfa la Rete – Filo Diretto’ – ha caratteristiche simili ad Osimhen: per questo il Napoli ci proverà a prenderlo“. Sempre secondo la stessa fonte, le settimane che attendono gli azzurri, saranno di fuoco. ADL (ma anche tante altre società di Serie A) avrà il compito di dare a Gattuso una rosa all’altezza. E proprio per questo motivo, una domanda sorge spontanea: Lasagna può essere un giocatore davvero adatto al Napoli? Secondo noi, visto che non arriverebbe all’ombra del Vesuvio per fare il titolare, come riserva uno come lui ci sta. E anche bene. Conosce già la Serie A e potrebbe tornare assolutamente utile. Se arriverà o meno, comunque, lo vedremo nei prossimi giorni. Detto questo, a breve, in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA