Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha deciso: tifosi entusiasti

Calciomercato Napoli , il presidente dei partenopei ha preso una decisione importante

NAPOLI CALCIO– “Chi si ferma è perduto” titolava un famoso film di Totò. Il Napoli è partito in quinta e fermarsi adesso sarebbe veramente delittuoso. Non ci riferiamo soltanto ai risultati sul campo, ma anche alla possibilità di migliorare una rosa già fortissima. Per la gioia dei tifosi partenopei, le voci che arrivano dal più bel golfo del mondo, riportano di un De Laurentiis pronto ad investire ancora. A confermarlo anche il giornalista Rai Ciro Venerato.

Il noto esperto di calciomercato si è espresso ai microfoni di Piuenne, rivelando i piani del Napoli per la prossima campagna acquisti: “Mi risulta che ci sia stato una sorta di vertice di mercato fra Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli. Le parti sono in sintonia e hanno deciso in che ruolo investire. ADL punterà su un terzino sinistro che possa elevare il livello su quella corsia”. Con un reparto avanzato fra i migliori della Serie A, un centrocampo di giganti come Bakayoko e Ruiz e una diga centrale (Manolas-Koulibaly) tornata su standard altissimi, sarebbe la fascia sinistra l’unica lacuna in rosa. Il solo Mario Rui non può garantire più di 50 partite stagionali e le condizioni di Ghoulam non sono ancora ottimali.

Venerato, poi, aggiunge anche dei potenziali nomi: "Si vuole regalare una pedina importante a Gattuso. Piace sempre Giannoulis del Paok. Il Napoli è in contatto costante con gli agenti del calciatore. I partenopei vagliano anche il profilo di Emerson Palmieri del Chelsea". Oltre a questi due nomi, negli ultimi giorni è circolata una voce su Marcos Alonso, sempre militante nelle file dei Blues, ma non sono arrivate conferme su questo obiettivo.