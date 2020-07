Calciomercato Napoli, due giocatori del City! C’è l’offerta

Napoli Calcio mercato

Il momento è di quelli importanti. Di quelli che potrebbero cambiare il futuro degli Azzurri. Il Napoli vive un momento strano, dove nonostante il giusto entusiasmo per una stagione ripresa proprio all’ultima occasione possibile – con la vittoria della Coppa Italia – rimane comunque l’altrettanto giusta consapevolezza che per tutti gli altri versi, si tratterà probabilmente di un campionato buttato. Per nessuno infatti, è possibile o accettabile, vedere il Napoli nella posizione di classifica attuale. Ecco il motivo per cui non mancano le voci di calciomercato che ogni giorno sottolineano e ricordano a tutti, che un ribaltone arriverà. E che sarà pure abbastanza grosso.

Nello specifico pare che gran parte della rosa – anche nei suoi pezzi forti – possa essere completamente rivista. Dalla difesa, al centrocampo, fino ad arrivare all’attacco. E oggi vi parliamo di quello che potrebbe accadere nelle retrovie.

Come avrete letto, Koulibaly ha giurato amore eterno al Napoli ma i bene informati, assicurano che alla fine – salvo colpi di scena inaspettati – il giocatore andrà via. Per un motivo o per l’altro: le possibilità che possa rimanere in azzurro sono al momento davvero molto poche. E allora? Quello che potrebbe accadere è un doppio affare con il Manchester City.

Sì, perchè stando a quanto viene riportato dal "Sun", i Citizens non avrebbero mollato l'idea di rivoluzionare la loro difesa. E per farlo, vorrebbero assicurarsi il cartellino del giocatore del Napoli. Ma i soldi chiesti da ADL sono ovviamente tanti e per questo motivo, il City starebbe pensando di mettere sul tavolo delle offerte per gli Azzurri due cartellini di altri due difensori: Nicolas Otamendi e Aleksandr Zinchenko. Gli azzurri accetteranno? Possibile, ma non proprio semplicissimo. La dirigenza, forse, preferirebbe denaro fresco da poter investire su calciatori scelti da Gattuso. Che anche in questo caso, potrebbe opporsi – o accettare – questa ipotesi di scambio.