Calciomercato Napoli, Gattuso sorride: in arrivo altri 5 colpi

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Arrivano notizie, arrivano indiscrezioni. Sempre sulla stessa linea: gli azzurri continueranno a sorprendere sul mercato. L’idea, è quella di rinforzare la rosa in una maniera tale da rendere Gattuso non solo soddisfatto. Ma – se possibile – anche qualcosa in più. Ecco il motivo per cui sono diversi gli addetti ai lavori che credono questo. Che pensano che da qui ai prossimi giorni, ci saranno diverse sorprese. Tutte riguardanti le possibili mosse di Giuntoli e ADL.

L’esperto di calciomercato Attilio Malena, ha parlato ai microfoni di AreaNapoli.it. Rilasciando delle dichiarazioni molto interessanti: “Il Napoli ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul mercato, lavorando per tempo e aspettando il momento giusto per affondare, partendo già dallo scorso gennaio. Mi aspetto due difensori, un centrocampista e due esterni, i partenopei regaleranno ancora molto a Gattuso”. Conferme, come vedete e leggete, di quanto vi raccontiamo da giorni. Gli azzurri, in realtà, devono ancora scatenarsi. Certo, non va negato che qualche problema c’è.

Ad esempio, è difficile che qualcosa si possa “sbloccare” fino a quando per Koulibaly le cose non si risolveranno. ADL – secondo alcune voci – chiede almeno 80 milioni di euro. E c’è chi dice – ma noi non abbiamo conferme in questo senso – che il City per ora sul tavolo ne abbia messi solo 50. Una cifra, evidentemente inaccettabile. Sarà vero? Non si sa. L’unico dato certo che fa pensare, è che l’affare non è ancora andato in porto. E forse, questo, qualcosa vorrà pur dire. La sensazione è che appena il difensore partenopeo dirà addio agli azzurri, allora, le trattative del Napoli si sbloccheranno in maniera definitiva. Con Gattuso pronto ad accogliere, a quanto pare, almeno altri 5 giocatori. Un modo niente male, di iniziare la nuova stagione. Eppure, attenzione. Perché nella testa di ADL potrebbe esserci anche qualcos’altro di molto grosso >>> CONTINUA A LEGGERE