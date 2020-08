Calciomercato Napoli, tenetevi forte: arrivano indiscrezioni da paura

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – In questi giorni vi abbiamo raccontato in maniera molto chiara quanto in casa Napoli tutti stiano attendendo novità importanti. Questo, per un motivo semplice. Ogni giorno arrivano indiscrezioni pesanti, su questo o quel giocatore. Ma anche sull’allenatore. Questo, perché non è ancora certo e sicuro al 100% che il prossimo anno, sulla panchina del Napoli, ci sarà lui: Gennaro Gattuso. A questo proposito in giornata sono arrivate delle indiscrezioni pesantissime. A riportarle è il giornalista Walter Vitale, che in un articolo pubblicato su persemprenapoli.it, ha svelato qualcosa di clamoroso.

“Da Roma – scrive – sempre più insistenti arrivano notizie che parlano di Gattuso cittì della Nazionale dopo gli Europei. Anche per questo Ringhio non vuole firmare nessun contratto a lunga scadenza col Napoli senza avere la possibilità di rescindere. Possibile una cosa del genere? Sicuramente sì […] La decisione di Gattuso di non prolungare oltre il 30 giugno 2021 il suo rapporto col Napoli non fa altro che alimentare i sussurri”. Come potete bene immaginare, stiamo parlando di qualcosa di davvero molto grosso.

Che se fosse confermato, potrebbe far saltare il banco. A maggior ragione, dopo le indiscrezioni arrivate in queste ore, a proposito di una ipotetica disponibilità a tornare in Azzurro, da parte di Sarri (di cui vi abbiamo parlato qui). Come andrà a finire? Questo, lo capiremo presto. Anche se non subito, ma a breve.

Visto che il Napoli ha il grande compito di non perdere altro tempo. Di puntare subito a pianificare al meglio la prossima stagione e quindi, di capire quale tipo di calciomercato mettere sul tavolo. L'idea, è ovviamente quella di "svecchiare" la rosa e di rinforzarla con giocatori giovani e forti. Ma come potete bene immaginare, ancor più fondamentale, sarebbe capire in tempi celeri chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Da cui – ovviamente – dipenderanno tutte le altre mosse.