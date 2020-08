Calciomercato Napoli, tutto finito: “E’ rottura, andrà via!”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Gli azzurri devono riuscire a capire che strada prendere. Cosa fare. Il calciomercato nella sua versione “bollente” è oramai alle porte, visto che con la sconfitta dei nerazzurri in finale di Europa League contro il Siviglia, tutte le Italiane sono ora concentrate proprio sulle trattative di mercato. In questo senso, arrivano aggiornamenti pesanti in casa Napoli. Sì, perché con Maksimovic ci sarebbe stata la “rottura” definitiva. A riportarlo, è la redazione di Radio Marte che nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, ha spiegato tutto in maniera davvero molto chiara.

“Il difensore serbo – si legge nelle indiscrezioni riportate in versione scritta da areanapoli.it – andrà via dalla squadra allenata da Gattuso. C’è stata una rottura netta nel momento in cui non ha giocato a Barcellona e, soprattutto, per questioni di stipendio“. Insomma, la questione non è solo “tecnica” ma anche economica. Il giocatore, infatti: “[…] vuole cercare di trarre il maggior profitto possibile da questa situazione (ossia dal fatto che il suo contratto è in scadenza nel 2021 ndr) e spara alto per rinnovare il suo contratto: ad Aurelio De Laurentiis ha chiesto la bellezza di 2,8 milioni di euro a stagione. A quel punto, lo stesso Napoli gli ha detto: “Aspetta, allora ti vediamo”. Cederlo per soldi, però, non è impresa facile: da qui l’idea di una trattativa allargata che coinvolga il greco Sokratis Papastathopoulos, che potrebbe arrivare in Campania più conguaglio, con il serbo che andrebbe invece all’Arsenal“.

Insomma, la situazione l’avete capita. Una cosa, appare certa. Gli azzurri sono al centro del vortice, del ciclone. Tutti si attendono un colpo di scena perché ci sono diverse questioni da chiarire su tanti giocatori. Questa, è una di quelle. Ciò che accadrà dopo, non lo sa nessuno. Di sicuro, c’è Gattuso ha già in mente la formazione dei suoi sogni in vista del prossimo anno >>> GUARDA