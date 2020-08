Calciomercato Napoli, Gattuso ribalta tutto: ecco cosa ha deciso

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Nessun intoppo. Di nessun tipo. DeLa e Gattuso sono sulla stessa linea d’onda e guardano al futuro insieme. Il Napoli, avrà in panchina “Ringhio” anche il prossimo anno e molto probabilmente, anche negli anni a venire. Ecco il motivo per cui da oggi in poi, si inizierà a pianificare il futuro. Su cui Gattuso, avrebbe già delle idee molto – ma molto – chiare. Stando a quanto viene riportato oggi da “Il Mattino”, una delle cose su cui bisognerà prestare molta attenzione sarà la lunghezza della rosa.

E se in Serie A c’è chi ha la “rosa corta” in casa Napoli, se vogliamo, c’è il problema opposto. Con una rosa molto lunga che però, a Gattuso non fa impazzire. O meglio, il tecnico azzurro non vuole vedere in squadra giocatori che considerano terminata la loro esperienza all’ombra del Vesuvio. Ecco il motivo per cui insieme al presidente del Napoli, Gattuso avrebbe stilato una lista di giocatori da inserire in pochi attimi sulla lista delle cessioni.

La lista, sarebbe la seguente e comprenderebbe ben 8 nomi: Allan, Ghoulam, Malcuit, Ounas, Yunes, Milik, Llorente e Koulibaly. Un ribaltone importante, come potrete bene immaginare. Ma necessario, visto che il prossimo anno bisognerà trovare la quadra su molte questioni e non ci si potrà permettere di avere in rosa giocatori, per fare un esempio, come Milik. Totalmente fuori tempo, fuori fase e con la testa probabilmente altrove. Ecco spiegato il motivo per cui, a queste cessioni – che comunque non sarà facile portare a termine tutte insieme – seguiranno anche degli acquisti importanti. E Gattuso, sempre parlando con ADL, avrebbe già fatto delle richieste molto precise >>> CONTINUA A LEGGERE