Calciomercato Napoli – Colpo in arrivo: Gattuso sorride, lo voleva!

NAPOLI CALCIO – Aurelio De Laurentiis non finisce mai di stupire. Dopo aver acquistato a suon di milioni l’attaccante nigeriano Osimhen, è pronto ad atterrare a Napoli Dominik Szoboszlai il gioiello di centrocampo classe ‘99 che ha stregato mezza Europa. Lazio e Milan (qualora fosse arrivato Rangnick) hanno provato in tutti i modi ad accaparrarsi il ragazzo che però, secondo quanto riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, avrebbe scelto come sua nuova casa la città delle 500 cupole. Quello che lascia a bocca aperta è la cifra che il patron partenopeo è disposto ad investire per aggiungere il suo nuovo pupillo alla sua rosa.

Il Salisburgo valuta il giovane ungherese ben 40 milione di euro. Una cifra “monster” che ADL non è disposto minimamente a valutare. Per questo motivo ha subito sguinzagliato i suoi esperti specializzati nella giusta valutazione dei calciatori i quali hanno dichiarato che il vero valore del giocatore ruoterebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che, pur con qualche sacrificio, il presidente napoletano sarebbe disposto a trattare. Ma non è finita qui.

Giuntoli ha occhi ovunque e i suoi emissari seguono il prodigio 21enne ormai da mesi e sono convinti del fatto che sia lui il ragazzo giusto al momento giusto. Ecco le caratteristiche del calciatore: classe '99, altezza 1m e 86 cm, ruolo naturale centrocampista di sinistra, adattabile anche come trequartista o come centrocampista centrale. Insomma il Napoli lo vuole e ADL fa sul serio.