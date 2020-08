Calciomercato Napoli, c’è un giocatore che verrebbe… anche a piedi!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Gli azzurri si preparano a modificare – e non di poco – la rosa. Gattuso, nonostante qualche voce contraria, alla fine rimarrà dov’è. Sulla panchina azzurra, a guidare l’undici partenopea. Ecco il motivo per cui da qualche giorno (finalmente) si è tornati a parlare di quello che potrà accadere nelle prossime settimane in sede di calciomercato con ADL che non si tirerà indietro, volendo – in tutti i modi – provare ad accontentare “Ringhio” sotto tutti gli aspetti possibili.

A questo proposito, uno dei nomi che sono usciti fuori in questi giorni, è relativo a Izzo. Il giocatore del Torino, infatti, avrebbe chiesto – secondo quanto riportato da TuttoSport – la cessione alla società granata e una delle sue mete “preferite” sarebbe in assoluto il Napoli. Che gioca le Coppe e che… è il Napoli. Per un napoletano come Armando, infatti, il poter vestire la maglia azzurra sarebbe un vero e proprio sogno. Che in effetti, potrebbe realizzarsi. Il giocatore (ricorderete) era già di proprietà del Napoli. Ma il club lo perse alle buste. Quindi, andò all’Avellino, poi al Genoa e poi al Torino. Di fatto, ora, potrebbe essere il momento giusto. Anche se Izzo, potrebbe non essere l’unica novità del mercato.

Sì, c'è anche dell'altro. E riguarda la grande difficoltà che il Napoli starebbe attraversando per risolvere la questione Milik. Come andrà a finire? ADL, a quanto pare, continua a valutarlo 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, su cui però non sembra volersi "smuovere". In un modo o nell'altro comunque, una soluzione andrà trovata. Il Napoli, può rischiare di trovarsi il prossimo anno con il giocatore ancora in rosa. C'è bisogno di rinnovamento. E per certi versi il Napoli dovrà cambiare dalla testa, ai piedi.