Calciomercato Napoli, salta tutto? No! Pedullà svela: “Può arrivare”

NAPOLI CALCIO – Azzurri al lavoro, non solo sul campo. Come vi abbiamo ripetuto più volte, sono diverse le possibilità che potranno aprirsi in sede di calciomercato visto che il club non intende nascondersi. E visto che diverse sorprese potrebbero palesarsi da qui ai prossimi giorni. In questo senso, ADL e Giuntoli sembrano avere le idee molto chiare. Ci sarà da fare un lavoro sulle cessioni, ovviamente. Ma poi, molto probabilmente, potranno esserci anche dei nuovi investimenti rispetto ai colpi in entrata. Ecco il motivo per cui bisognerà tenere assolutamente conto di tutte le voci che “usciranno fuori”.

Una di queste, davvero autorevole, è quella di Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato ha svelato di come una trattativa che in molti consideravano praticamente già chiusa (in senso negativo) possa essere ancora apertissima. Il riferimento va a Veretout. Il giocatore della Roma che a quanto pare sarebbe in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, che per questo motivo starebbe facendo lavorare “a fuoco lento” la società. Ne è convinto – di questo – proprio Pedullà che sul proprio sito web ufficiale racconta di come per i giallorossi, a differenza del passato, il giocatore sia importante. Ma non incedibile. Secondo Pedullà “la valutazione non scende sotto i 25 milioni e forse è più vicina ai 30” ma in questo senso, un accordo potrebbe trovarsi abbastanza facilmente.

Giuntoli, potrebbe calare "l'asso". Che ovviamente, risponderebbe al nome di Milik. L'attaccante azzurro, in un modo o nell'altro, dovrebbe finire in giallorosso. Ed il fatto che Veretout piaccia tantissimo a Gattuso, potrebbe spingere i due club a trovare un accordo proprio su questa base. Che forse, farebbe contenti tutti. Compreso Milik, anche se lui – forse – preferirebbe la pista che porta a Torino. E che pare già "occupata" da Dzeko. Affari, questi, che non interessano al Napoli. Che continua a tenere nel mirino Veretout.