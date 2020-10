Calciomercato Napoli, Giuntoli ci crede: fissato l’incontro!

Calciomercato Napoli , ecco quando Giuntoli tenterà di chiudere le due trattative

NAPOLI CALCIO – E’ finalmente arrivato il giorno dell’esordio in Europa League per i ragazzi di Gennaro Gattuso. Il Napoli ha tutte le intenzioni di partire col piede giusto nel match di questa sera alle ore 18:55 contro l’AZ Alkmaar. Concentrazione piena della squadra sul campo, pensiero rivolto al futuro da parte della società partenopea. Nel quartier generale di via Maio di Porto si stanno pianificando le prime mosse da compiere addirittura prima dell’apertura del calciomercato di gennaio.

I piani degli azzurri ci vengono svelati dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato: “Gattuso e De Zerbi rappresentano la nuova frontiera di allenatori. Napoli e Sassuolo sono due squadre che giocano per vincere segnando un gol in più e non subendone uno in meno. Durante la prossima sosta (15 novembre 2020 ndr) Giuntoli e Chiavelli si incontreranno con Giuffredi e Ramadani, rispettivamente per i rinnovi di Hysaj e di Maksimovic. Sarà un dentro o fuori. Per ora le cose stanno così. Hysaj chiede 2.6 milioni annui in caso di Europa League e 2.8 milioni per la Champions League, mentre il Napoli è fermo a 2.3 milioni. Per Maksimovic Ramadani chiede 2.8 milioni mentre il Napoli è fermo a 2.5 milioni, compresi anche i bonus”.

Gattuso si è fatto sentire con la società chiedendo la riconferma dei due calciatori il più presto possibile. Vorrebbe evitare che le questioni contrattuali possano condizionarne il rendimento in campo. L’asse De Laurentiis-Gattuso sta diventando ogni giorno più solida. Proprio per questo motivo trapela fiducia sul fatto che le trattative possano sbloccarsi in maniera positiva. C’è da dire, però, che il prolungamento di contratto non garantirebbe la permanenza dei calciatori all’ombra del Vesuvio. Aumenterebbero sicuramente le chance di trattenerli almeno fino al termine della stagione. De Laurentiis non è sazio e nel prossimo calciomercato investirà ancora. Il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA