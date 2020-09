Calciomercato Napoli – Giuntoli guarda avanti e “prenota” altri due colpi

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL confida molto nel suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’ex difensore e attuale dirigente azzurro avrebbe sguinzagliato i suoi segugi a caccia di talenti. I suoi osservatori speciali non sarebbero tornati a mani vuote ma anzi avrebbero fatto ritorno a Castel Volturno con due nomi caldissimi.

Stiamo parlando dei difensori, entrambi classe ‘99, Owen Wijndal dell’AZ e di Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev che proprio ieri si sono affrontati vedendo la Dinamo trionfare per 2-0. L’edizione odierna del Corriere dello Sport non nasconde il grande interesse del dirigente partenopeo per i due giovanissimi talenti. Qualora il gigante senegalese con cittadinanza francese dovesse salpare da Napoli per approdare in Inghilterra, la dirigenza partenopea avrebbe già adocchiato i suoi sostituti. ADL ha affidato i suoi ragazzi nelle mani dell’allenatore calabrese il quale sembra dare l’impressione di voler costruire una squadra giovane e forte. Ma attenzione perché non è finita qui.

I due giovani talenti piacciono a mezza Europa. Le loro prestazioni non sono passate inosservate e le “big” stanno analizzando la situazione valutandone il rapporto costi/benefici. L’unica cosa certa in questo momento è che i due difensori non approderanno a Napoli quest’anno. Giuntoli li tiene sotto controllo e vuole aspettare ancora un altro pò di tempo prima di piazzare un’offerta. La prossima finestra di mercato potrebbe essere il momento giusto per provare a portare uno o entrambi i giovani talenti internazionali nella città dalle 500 cupole. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA