Calciomercato Napoli, Giuntoli ha deciso: operazione lampo a gennaio

Calciomercato Napoli , operazione lampo per gennaio

NAPOLI CALCIO– E’ d’obbligo, per l’armata di Gattuso, dimenticare la cocente sconfitta casalinga con il Sassuolo. E’ troppo vicino il match di Europa League contro il Rijeka per rimuginare sugli errori commessi domenica. Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo per farsi trovare pronta quando riaprirà il calciomercato. Il ds Cristiano Giuntoli avrebbe già deciso il primo acquisto da compiere a gennaio.

Il Napoli ha una rosa fortissima e lunghissima, ma un punto debole della formazione azzurra può essere individuato sulla corsia sinistra, dove il solo Mario Rui non può bastare per affrontare una stagione ricca di impegni. Le condizioni fisiche e contrattuali di Faouzi Ghoulam lo rendono una pedina sacrificabile anche a gennaio. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci di un arrembaggio da parte del Napoli per Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino sinistro italo brasiliano fatica a trovare spazio nei Blues, mentre in Nazionale Roberto Mancini continua a concedergli fiducia costantemente. Le qualità del calciatore sono evidenti, con lui il livello sulla corsia mancina si alzerebbe notevolmente. Come intende agire il club azzurro in questa vicenda?

Su Palmieri continuano ad essere vigili sia Marotta che Paratici, ma Napoli e Chelsea hanno instaurato un ottimo rapporto, anche per via del recente affare Bakayoko, del quale dovranno tornare a parlare a breve. E’ proprio nella stessa modalità (operazione lampo) adottata con il gigante francese che Giuntoli vorrebbe agire per l’acquisto di Palmieri. L’intenzione sarebbe quella di chiudere già nei primi giorni di gennaio per regalare a Gattuso il terzino sinistro tanto desiderato prima possibile. Il Napoli è lungimirante e starebbe già programmando altre operazioni da urlo sul mercato. Occhi su 16 parametri zero di lusso: ecco la lista da brividi >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA