Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: “Ecco l’ultima mossa”

NAPOLI CALCIO – Sono giorni, settimane, che vi ripetiamo che gli azzurri sono concretamente “scatenati” sul mercato. E questo per un motivo semplice: è la verità. Il club azzurro ha in programma una vera e propria rivoluzione che avrà il compito di rinnovare la rosa, potenzialmente anche stravolgendola. Ma anche e sopratutto di fare tutto questo, con l’ok del tecnico. Che – salvo colpi di scena – il prossimo anno sarà ancora Gattuso. Ecco perché si lavora nel senso del “rinnovamento” quasi totale.

Quello che resta da capire, è il “verso” e la “piega” che prenderanno gli affari targati Napoli. E fra le tanti voci di questi giorni, ce n’è una che sicuramente è una novità. E che riguarda il difensore dell’Atalanta Hateboer. In alcune sue recenti dichiarazioni, l’esterno sembra aver messo la parola fine sulla sua esperienza a Bergamo e questo, inevitabilmente, ha acceso gli interessi ed i riflettori di tutti i grandi club Italiani e non solo. E fra questi, ci sarebbe pure il Napoli. Che secondo le ultime notizie, pare aver mosso dei passi importantissimi in avanti. Il noto giornalista Rai Ciro Venerato, ha assicurato che Giuntoli, è arrivato ad offrire al giocatore quasi il doppio dell’ingaggio che percepisce attualmente. Per un contratto da 5 anni. Si tratterebbe di un acquisto oggettivamente molto interessante, su questo non ci piove.

Considerando anche che l'Atalanta, non sembra chiedere la luna: 15 milioni di euro per il suo cartellino. Detto questo, vi diamo rapidamente aggiornamenti anche rispetto a Milik: a quanto pare, ci sarebbe per lui un'offerta da parte della Roma che da qualche tempo, già sembrava "gravitare" intorno al suo nome. Il problema, è che il bomber preferirebbe andare a Torino, da Pirlo. Peccato, che al momento il Napoli e la "Vecchia Signora", siano lontani anni luce dal trovare un punto d'incontro sul valore del calciatore (40 milioni). Motivo per cui gli azzurri, potrebbero invece accettare i 20 milioni di euro più il cartellino di Under, che la Roma avrebbe – secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini – messo sul tavolo delle trattative. Staremo a vedere.