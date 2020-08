Calciomercato Napoli, Giuntoli prova a rubare un giocatore a due big!

Calciomercato Napoli

Il Napoli al lavoro. Come ogni giorno, d’altronde. Gli ultimi giorni e le ultime settimane hanno dimostrato in maniera plastica come ADL abbia tutta la voglia di rendere felice e soddisfatto Gattuso, provando ad accontentarlo sul mercato e se possibile, anche qualcosa di più. E’ questo il motivo per cui sono giorni che si sente parlare di tante operazioni che certo, non andranno tutte a buon fine, ma che danno concretamente prova di come gli azzurri siano fra i club più volenterosi in questo senso.

A questo proposito, stando alle ultime indiscrezioni, pare che Giuntoli abbia mosso qualche interesse per De Paul. Il giocatore su cui ci sarebbero gli occhi anche di Marotta e Paratici, ora, sarebbe finito pure nel mirino del Napoli che lo vedrebbe ovviamente molto bene in mezzo al campo. Un giocatore formato, che però, ha bisogno del salto di qualità definitivo. Ecco il motivo per cui il Napoli, potrebbe essere una piazza gradita. Caldissima, con tanta ambizione e dove il centrocampista dell’Udinese troverebbe spazio per esprimere tutto il suo potenziale. I bianconeri, hanno fissato il prezzo del suo cartellino intorno ad una cifra di 40 milioni di euro.

Evidentemente molto alta. Ma che, con una serie di operazioni, diplomatiche e non solo, potrebbe abbassarsi in maniera notevole. Qualche contropartita, ad esempio, potrebbe aiutare. Di fatto, fra tutte le concorrenti, l’interesse del Napoli potrebbe smuovere particolarmente le ambizioni di De Paul che come detto, in Azzurro troverebbe tutto quello che serve per fare il grande salto. Quello che accadrà lo scopriremo nelle prossime settimane. Ma l’idea legata al nome in questione, potrebbe non tramontare e anzi, esplodere nell’arco di poco tempo. Detto questo, intanto, il Napoli starebbe lavorando anche a qualcos’altro di molto grosso >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA