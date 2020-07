Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: “Ecco cosa ha deciso”

L’unica cosa sicura in questo momento, sembra essere quella legata a chi sarà il prossimo allenatore del Napoli: Gattuso. Tutto il resto, se si parla di mercato, rimane in bilico. Più che mai. Sì, perché le ultime indiscrezioni riportate da TuttoSport raccontano abbastanza chiaramente le mosse che Giuntoli avrebbe in mente. La prima: sembrano essere confermate le cessioni di Milik ed Allan. Per il primo sarà asta, per il secondo potrebbe esserci il serio interessamento da parte dei nerazzurri di Marotta, che in cambio, pare siano pronti a mettere sul tavolo il cartellino di Vecino. Ma non solo: le novità riguardano anche altro.

Sì, perché mentre Osimhen sembra ancora non volersi decidere, il Napoli non resta fermo a inizia a guardarsi intorno. Sempre secondo quanto rivelato dalla stessa fonte, infatti, gli azzurri starebbero valutando alcune alternative. La prima: Malen del PSV. La seconda, Azmoun dello Zinit. Entrambi però – secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da mondoudinese.it – non verrebbero presi come calciatori centrali nel progetto di Gattuso. O meglio, se Milik dovesse andare via, al suo posto, dovrà arrivare qualcuno con esperienza internazionale. Un giocatore dal nome pesante che possa accontentare le idee tattiche di Gattuso. Che dopo essersi preso la panchina (e una Coppa Italia) dal prossimo anno vuole far tornare a lottare il Napoli per lo scudetto. E per questo, servirà molto di più dal mercato di quanto si possa immaginare. A questo proposito, gli azzurri starebbero valutando delle operazioni molto – ma molto – grosse. Gattuso, avrebbe scelto 7 nomi di 7 possibili colpi che potrebbero arrivare direttamente dalla Serie A