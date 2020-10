Calciomercato Napoli – Giuntoli show: scippo a Paratici e colpo da urlo

Calciomercato Napoli , il direttore sportivo dei partenopei può bruciare il collega bianconero

NAPOLI CALCIO – Il Napoli è da scudetto, parola di tutti gli addetti ai lavori. Senza la malaugurata vicenda del match di Torino, gli azzurri sarebbero stati a punteggio pieno. Su questo punto Gattuso ci tiene particolarmente. Vista la Vecchia Signora di queste ultime uscite, è probabile che i partenopei potessero anche fare il colpaccio all’Allianz Stadium. Ora occorre rientrare in gioco in Europa League e proseguire con il cammino impeccabile in Serie A. Nonostante la rosa sia di primissimo livello, la dirigenza del Napoli starebbe già lavorando per gennaio. Nessuna scommessa, servono calciatori pronti sin da subito.

Secondo il portale iberico “todofichajes”, il club campano avrebbe messo nel mirino Adria Pedrosa. Terzino sinistro dell’Espanyol, che si potrebbe prendere per soli 10 milioni di euro. La freccia spagnola sarebbe l’alternativa low cost a Emerson Palmieri, per il quale le indiscrezioni di mercato si rincorrono. Alcune testate sostengono che l’accordo sia vicino, altre che in pole ci sia ancora la Vecchia Signora. Senza tralasciare i nerazzurri sornioni di Conte. I buoni rapporti intessuti con il Chelsea nell’ambito della trattativa Bakayoko, potrebbero favorire il club di De Laurentiis. Con l’innesto di un calciatore del calibro dell’italo brasiliano, il Napoli si candiderebbe di diritto come candidata più accreditata per il titolo.

Come detto ci sarà da battere la concorrenza agguerrita dei bianconeri. Sfilare il calciatore a Paratici darebbe un sapore ancora migliore al colpaccio. La corsia preferenziale acquisita dal Napoli potrebbe concretizzarsi anche prima di gennaio, prenotando il calciatore con una congrua offerta. Non solo Emerson Palmieri, il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA