Calciomercato Napoli – Colpo grosso per Gattuso… se batte Pirlo!

NAPOLI CALCIO – Aurelio De Laurentiis è stato chiaro. Prima di continuare a comprare nuovi calciatori bisogna vendere gli esuberi. Il patron partenopeo tiene a ribadire di aver investito molto soldi tra il mercato di gennaio e quello estivo. “Soltanto” 80 milioni (70 cash più 10 di bonus) sono stati utilizzati per portare a Castel Volturno il gioiello nigeriano Osimhen. Una cosa è certa. Il match contro i bianconeri sarà fondamentale per le sorti del calciomercato azzurro. Qualora ADL notasse che il Napoli potrebbe ambire ad un obiettivo importante, potrebbe deliziare il suo allenatore con il calciatore tanto desiderato. Ecco di chi stiamo parlando.

Gattuso vorrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Per fare ciò, ha bisogno di un centrocampista che sia in grado di andare a colmare la lacuna lasciata da Allan in mezzo al campo. Ecco perché sono giorni, se non settimane, che la richiesta dell’allenatore calabrese è una sola: Jordan Veretout. Il francese è un punto cardine del gioco di Fonseca ma per la giusta cifra, il neo presidente Friedkin sarebbe disposto a lasciarlo partire. Nel frattempo dall’Inghilterra arrivano dettagli interessanti.

Milik è entrato nel mirino di Mourinho. Secondo quanto riportato da Auriemma, nell’edizione odierna di TuttoSport, la squadra inglese potrebbe chiudere il colpo nei prossimi giorni. Una bella notizia per il Napoli che saprebbe già come investire il tesoretto derivante dalla cessione del centravanti polacco. Detto questo, in casa Napoli, sta per scoppiare un vero e proprio terremoto: “ADL vuole mandare via 10 giocatori” >>> VAI ALLA LISTA