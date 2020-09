Calciomercato Napoli – Caos totale: ecco cosa sta succedendo!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il patron degli azzurri non molla. Chi vuole Milik deve essere pronto a spendere non meno di 35 milioni di euro. Questa volta, però, a fare scalpore non è la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis ma bensì l’ultima volontà dell’attaccante polacco. Milik ha alzato una muraglia contro la sua stessa società. Vuole restare e vuole giocare. Gattuso nel frattempo non ha aspettato a dire la sua.

L’allenatore calabrese è stato molto chiaro sia con la società che con il calciatore stesso. Secondo quanto viene riportato da SkySport, non ci sono troppi dubbi rispetto al fatto che Milik non fa parte del suo progetto. Sono servite decine e decine di milioni agli azzurri per potersi garantire l’attaccante nigeriano Osimhen e anche Petagna viene ormai preferito al polacco. La diatriba è scoppiata al San Paolo contro il Pescara.

Non gli è servita la mancata convocazione nell’amichevole contro gli abruzzesi per fargli capire che ormai le loro strade sono destinate a separarsi. Milik però – sempre secondo quanto riportato da Sky – ha risposto al fuoco col fuoco infuriandosi con la dirigenza e comunicandogli che ha intenzione di rimanere a Castel Volturno. ADL rischia l’ennesimo “caso-Callejon”. Il giocatore ha dichiarato di voler restare fino a giugno dato che non è ancora stato preso alcun accordo con le squadre a lui interessate. Il presidente partenopeo in questo modo rischia di veder partire un altro calciatore a parametro zero e di non recuperare le cifre investite per il suo acquisto. In questo momento il mercato dei giallorossi, quello dei bianconeri e quello degli azzurri si trova in una fase di stallo. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA