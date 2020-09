Calciomercato Napoli – Spunta un’idea da paura: “Costa 60 milioni”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova in questo momento nella Capitale dopo aver ricevuto la spiacevole notizia di essere risultato positivo al tampone. Ma il patron campano ora ha altro a cui pensare, ma a Castel Volturno si sta cercando la quadra per ridefinire il tridente d’attacco vista la rottura con José Callejón e l’operazione saltata con i giallorossi a proposito di Cengiz Ünder. I tifosi aspettano con ansia un’ala destra e nel frattempo nel taccuino di Giuntoli è entrato di prepotenza un nome inaspettato.

Ossia, quello di Federico Chiesa. Classe ‘97, italiano. Ruolo naturale: ala destra ma anche facilmente adattabile come punta centrale o ala sinistra. Il calciatore è consapevole delle proprie abilità ed è pronto per il salto di qualità. Sono diverse le squadre che hanno gli occhi puntati su di lui. I rossoneri, i giallorossi e i bianconeri stanno valutando la fattibilità dell’affare. Nel frattempo anche la squadra campana ha bussato alla corte del giocatore che sta cercando di valutare quale progetto si adatti maggiormente a quelle che sono le sue caratteristiche di gioco. Commisso sa quanto vale il suo pupillo e la cifra che pretende per portarlo via da Firenze ha fatto tremare tutti.

Il presidente dei "gigliati", dopo aver blindato lo scorso anno il giovane attaccante italiano, quest'anno si è dimostrato più aperto alle trattative ma il prezzo è alto. Sono ben 60 i milioni che le pretendenti del calciatore devono essere pronte a "sborsare". Gattuso sa che la dirigenza, qualora Kalidou Koulibaly dovesse trasferirsi al Manchester City, avrebbe a disposizione un bel tesoretto e spera fino all'ultimo giorno di mercato in un blitz del suo presidente. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto