Calciomercato Napoli – Nel mirino c’è un nome (grosso) totalmente nuovo

NAPOLI CALCIO – Milik è a un passo dalla firma con i giallorossi. Il presidente azzurro è riuscito ad evitare l’ennesimo “caso-Callejon”. Dopo l’acquisto di Osimhen e l’addio di Callejon e Milik, ADL vorrebbe portare a Castel Volturno un altro giocatore offensivo. Da tempo “Ringhio” chiede un altro centrocampista che possa giocare in avanti sopra il cerchio della metà campo e, anche questa volta, il patron partenopeo potrebbe accontentarlo. Nell’aria circolano nomi importanti, uno su tutti. Che farebbe impazzire i tifosi del Napoli.

Stiamo parlando di Mario Gotze. Secondo quanto riportato da areanapoli.it, l’ex campione del mondo ha scelto Fali Ramadani come suo agente. Il classe ‘92 sarebbe attualmente entrato a far parte della lista degli svincolati di lusso. Dopo aver terminato la sua parentesi al Borussia Dortmund, adesso sta scegliendo accuratamente la squadra nella quale vorrà giocare nei prossimi anni. Il suo agente è in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, essendo anche il procuratore di Koulibaly, Demme, Ghoulam e Maksimovic. Ma non è finita qui.

Gotze ama la penisola italiana così tanto da aver chiamato suo figlio Rome, in onore della Capitale del mondo. La città di Napoli, la squadra e l'affetto dei tifosi potrebbero essere un mix perfetto per dare la giusta forza al centrocampista tedesco per riuscire a riscattarsi così da tornare nell'albo dei grandi. Attenzione però perché non c'è tempo da perdere. I giallorossi, i biancocelesti e i nerazzurri sono sempre in agguato.