Calciomercato Napoli – Arrivano notizie molto pesanti: avete sentito?

NAPOLI CALCIO – A Napoli il calciomercato è un argomento bollente ogni giorno che passa. Il countdown si avvicina sempre di più e Aurelio De Laurentiis ha ancora diverse cessioni da piazzare e acquisti da portare a casa. Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuo a Radio Kiss Kiss nella trasmissione Radio Goal per fare il punto della situazione riguardante calciomercato azzurro. Un’attenzione particolare è stata data a Matias Vecino, Koulibaly, Milik e a Emerson Palmieri. Queste sono state le sue parole.

“Vecino? Posso dirvi che è stata un’idea dell’entourage del calciatore e della dirigenza nerazzurra quella di proporre il centrocampista al Napoli. La società milanese sa che la squadra partenopea sta cercando un rinforzo a centrocampo. Ora come ora la possibilità che l’uruguaiano vada al Napoli è pari al 5%. Per il calciatore sono stati richiesti 18 milioni di euro. ADL è pronto ad accettare l’obbligo di riscatto ma chiede ai nerazzurri di pagare parte dell’ingaggio“. Il giornalista ha poi continuato parlando dell’attaccante polacco…

“L’intermediario di mercato De Vecchi è atterrato in Inghilterra per cercare di trovare un accordo. Il Tottenham è interessato al centravanti polacco. La dirigenza inglese prima però vuole occuparsi degli esuberi. Milik chiede 5 milioni a stagione e ha già rifiutato i 4.5 milioni offerti dal Napoli“. Anche per quanto riguarda Koulibaly ci sono notizie interessanti.

“Il City ha capito che ADL è irremovibile dalla sua richiesta. Per Koulibaly vuole 70 milioni più bonus. I nerazzaurri hanno messo sul mercato Skriniar e chiedono 60 milioni. Dunque il patron partenopeo fa bene a non voler abbassare le pretese sul gigante senegalese. Anche il Psg ha provato ad analizzare la fattibilità dell’operazione ma al momento la situazione è di stallo apparente.” Infine il giornalista ha parlato anche di Emerson Palmieri.

“L’allenatore dei Blues non vorrebbe far partire Emerson. In Serie A, comunque, non ci sono squadre in grado di sostenere le spese dell’esterno italo-brasiliano. A Napoli c’è già Ghoulam che guadagna troppo.” Detto questo, parlando del mercato del Napoli, attenzione: “Da qui alla fine potrebbero accadere delle cose clamorose” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA