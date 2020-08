Calciomercato Napoli, idea nuova: 50 milioni più un giocatore

Calciomercato Napoli

Napoli sempre attivo in sede di calciomercato. Ma oggi, c’è una novità interessante rispetto ad un nome che non era mai uscito prima d’ora. Andiamo con ordine, iniziando a dire che l’incedibilità “presunta” di Koulibaly sarebbe già saltata. O meglio, la richiesta di 100 milioni di euro che DeLa avrebbe imposto, non sarebbe più tale.

Dovessero arrivare delle offerte da 60-65 milioni di euro, ADL sarebbe pronto a valutarle. E questo, come potrete bene immaginare, cambia le carte in tavola. In effetti, infatti, una cessione del forte difensore Senegalese, aprirebbe la strada a nuovi colpi in entrata. A questo proposito, va allora tenuta in forte considerazione l’indiscrezione pubblicata dal “The Sun” in queste ore che racconta l’interessamento – per ora solo lieve – da parte del Napoli per Otamendi.

Il giocatore, in uscita dal Manchester City, può arrivare in azzurro per una cifra intorno ai 9-10 milioni di euro. Dunque, con una somma relativamente bassa rispetto a quello che il calciatore avrebbe da offrire. Ecco il motivo per cui proprio in considerazione dell’interesse dei Citizens per il difensore del Napoli, c’è da aspettarsi che qualche intreccio, potrebbe andare in porto. L’idea, potrebbe essere quella di fare uno scambio Otamendi – Koulibaly, più una 50ina di milioni come conguaglio a favore del Napoli. Un’idea interessante che da qui a qualche settimana, potrebbe diventare più verosimile. Staremo a vedere. Il Napoli, comunque, è scatenato sul mercato: “Un colpo è vicinissimo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA