Calciomercato Napoli, mille notizie: possibile scambio a sorpresa?

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Il Napoli dovrà trovare il modo di sbloccare diverse questioni. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, gli azzurri sono “ostaggi” dei giocatori da vendere. Il calciomercato rinviato, l’Europa League che come la Champions ancora non è terminata: tutto complica tutto. Sì, perché per giocatori come Koulibaly ci sono forti gli interessi dei due Manchester che ora come ora, sono impegnati nelle rispettive competizioni. E allora? Allora bisognerà trovare il modo di pianificare le mosse per il futuro, calcolando che tre pezzi grossi sono pronti a dire addio. E’ il caso di Allan, Milik e – appunto – Koulibaly.

Se del difensore abbiamo già detto qualcosa – che poi è quello che sanno tutti – su Milik ci sono novità. Sì, perché i bianconeri temporeggiano. Non accontentano ADL che dunque, può guardare altrove. Ad esempio, c’è la Roma che pare essere completamente “pazza” del bomber azzurro. E questo, potrebbe aprire degli spiragli niente male su possibili affari fra i due club. Non è una novità che al Napoli piacciano particolarmente Veretout (che sarebbe una precisa richiesta di Gattuso) e Under, che dovrebbe andare a sostituire Callejon.

Ecco perché qualcuno, ipotizza che in caso di addio di Dzeko (molto probabile) i giallorossi potrebbero fiondarsi convintamente su Milik, mettendo sul piatto i due giocatori che potrebbero far “cedere” ADL. Staremo a vedere. Visto che poi, c’è anche da valutare il futuro di Allan. Come detto, è in uscita. E le ultime indiscrezioni, raccontano di un possibile scambio a sorpresa con i nerazzurri di Conte e Marotta che a quanto pare, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Vecino, sempre più lontano da Milano. Un’ipotesi, questa, che dovrà passare prima al “giudizio” di Gattuso, che dovrà capire se quella di portare Vecino a Napoli, possa essere o meno una strada percorribile. Intanto, Gattuso, avrebbe già chiesto 4 rinforzi >>> VAI ALLA LISTA