Calciomercato Napoli – Che disastro: incredibile cosa sta succedendo!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Novità su Milik. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato: ““C’è tensione tra il polacco e il Napoli. Il centravanti continua a rifiutare la Fiorentina. Il club viola gli ha offerto 3,5 milioni più 500mila euro di bonus per cinque anni” – queste le dichiarazioni che il giornalista ha rilasciato ai microfoni di RaiNews24. Il “caso-Milik” sembra non riuscire a trovare un lieto fine. Il polacco era pronto a fare i bagagli. La Capitale lo attendeva a braccia aperte. Alcuni esiti di esami approfonditi, però, non hanno convinto i giallorossi che alla fine hanno fatto saltare l’operazione. Dzeko è rimasto a casa e Milik continua a discutere con la sua stessa società per via di alcune pendenze. La dirigenza partenopea non vuole fare un passo indietro e il centravanti polacco non è da meno. Ma non finisce qui.

Prosegue il giornalista: “Il giocatore, tuttavia, sogna ancora la Premier League o la Liga. La società azzurra, a questo punto, è pronta al pugno duro. La situazione di Arek Milik rischia di essere bloccata anche perché Everton e Atletico Madrid non sono più interessati alle sue prestazioni“. Insomma non si mette bene a Castel Volturno. Le due parti non hanno ancora risolto alcune divergenze passate e non è escluso che si possa andare in tribunale. Nel frattempo ci sono novità interessanti sul versante Bakayoko.

L'accordo con il Chelsea è stato trovato. Questa mattina il centrocampista francese è atterrato a Roma. Tampone effettuato e visite mediche di rito nella Capitale. Gattuso voleva un innesto a centrocampo, ADL e Giuntoli glielo hanno fornito. Adesso il 4-2-3-1 può essere realtà.