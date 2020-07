Calciomercato Napoli, arriva Immobile? Ecco cosa abbiamo scoperto

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Che ci sia aria di rivoluzione in casa partenopea lo hanno capito pure i sassi. La stagione appena trascorsa ha lasciato un segno forse definitivo per quanto riguarda molti calciatori che ora come non mai, rischiano di essere mandati cortesemente alla porta dalla dirigenza. Troppa delusione per una prima parte di campionato che non è stata, davvero, all’altezza delle aspettative. E allora? Allora ribaltone. Ecco il motivo per cui ogni giorno si sente parlare delle possibili mosse degli azzurri che in una maniera o nell’altra, regaleranno a Gattuso e a tutti i tifosi, giocatori importanti e colpi di fuoco. Dopo Osimhen – che è ufficiale – si continua a parlare anche di altri nomi.

L’indiscrezione arrivata su Immobile nel pomeriggio, conferma di come ADL sia pronto davvero a tutto per rinforzare la squadra. A questo proposito, Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, ci ha fatto scoprire quale sarebbe stata la reazione di Ciro Immobile rispetto ad un eventuale trattativa fra Lazio e Napoli: “Ad oggi Ciro resta alla Lazio. E potrebbe anche rinnovare. Napoli? Un’ipotesi di cui si è parlato. Il calciatore, sarebbe venuto di corsa. Quello che posso dirvi è che è anche molto gradito a Gattuso, che infatti ne ha parlato col club Azzurro“.

Insomma, problemi sotto il punto di vista del giocatore, non ce ne sarebbero. Nel senso che a quanto viene riferito, per lui, non sarebbe assolutamente un problema dire addio alla Lazio e a Roma, per tornare a “casa”. Evidente che Lotito e la valutazione che il presidente biancoceleste fa del suo cartellino, sono un muro al momento insormontabile. Ma dovesse aprirsi uno spiraglio, magari, qualcosa in più potrebbe pure accadere. Staremo a vedere. E sempre parlando di mercato va detto che sulla lista della spesa degli azzurri, ci sono anche dei nomi a sorpresa. Alcuni, davvero molto grossi >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO