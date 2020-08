Calciomercato Napoli, dannazione! Leo Messi blocca tutto

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL, come vi avevamo anticipato, sembra davvero essere scatenato. Quando si parla di calciomercato, gli azzurri non si fanno mai mancare niente e spesso e volentieri, il numero uno del Napoli, non si nasconde dietro le “indiscrezioni”. Non è raro infatti, sentirlo parlare di mercato con i giornalisti e non solo. A questo proposito, va detto che molte delle mosse dei partenopei, sono chiare a tutti.

Una di queste è certamente rappresentata dalla cessione di Koulibaly che da tempo, pare essere al centro dei riflettori in quel di Napoli. La destinazione, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Manchester. Sponda City. Ma è qui, che potrebbe esserci un “problemino” niente male. Che sarebbe rappresentato dall’interessamento del club Inglese per Leo Messi. Come potrete bene immaginare, un’operazione simile coinvolge tutto e tutti e non lascia spazio a nient’altro. Per questo, adesso, quell’operazione che pareva verosimilmente “chiudibile” in pochi giorni, potrebbe creare qualche problema al Napoli.

Certo, c'è ancora da trattare. Ma in linea di massima, l'accordo sembrava davvero ad un passo dalla sua "chiusura". Cosa accadrà? Può succedere di tutto, ovviamente. Ma quello che "preoccupa" è che i tempi potrebbero dilungarsi in maniera particolare e questo, complicherebbe – evidentemente – qualche operazione in entrata che Giuntoli e ADL avevano in mente. I milioni che Koulibaly porterebbe in dote al Napoli, sono almeno cento e voi capite bene che avere o non avere una somma simile in cassaforte, può fare davvero tutta la differenza del mondo. Una buona notizia, dunque, potrebbe essere rappresentata da una presa di posizione di Messi. O comunque, da una "svolta" definitiva sul caso. Che risolverebbe tutto per Leo, ma pure per il Napoli. Che a quel punto, sarebbe libero di chiudere l'affare col City e incassare un bel po' di soldi.