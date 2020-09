Calciomercato Napoli, si valuta un colpo a sorpresa… dalla Lazio!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Nottata di fuoco, di quelle bollenti. Arriva una “grandinata” di notizie riguardanti il Napoli e le possibili mosse che ADL avrebbe in mente di portare a casa nei prossimi giorni. In questo senso, Alfredo Pedullà ad esempio, assicura che la prossima settimana – quella a cui andiamo incontro – sarà davvero ricca di novità. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, i giorni che ci apprestiamo a vivere dovrebbero essere quelli giusti per l’addio di Koulibaly. Il giocatore azzurro, ha terminato la sua esperienza all’ombra del Vesuvio e prima o dopo, sembra diretto al Manchester City. E poi? Poi, bisognerà trovare la giusta soluzione per sostituirlo. Per questo motivo, è molto interessante la grafica realizzata da “Canale 21” che svela in maniera molto chiara quali sarebbero i nomi sulla lista del Napoli, con qualche sorpresa.

Stando a quanto si legge, infatti, in cima ci sarebbe Sokratis. Il giocatore dell’Arsenal che il Napoli potrebbe portarsi a casa spendendo praticamente 5 milioni di euro. Poi c’è Senesi, del Feyenoord che però di milioni ne costa 20. Fino ad arrivare a Matvienko, dello Shakhtar che sarebbe particolarmente gradito a Gattuso. E ancora: Pezzella. Il giocatore della Fiorentina che continua ad essere accostato al Napoli e che potrebbe interessare. E poi? Un nome a sorpresa.

Ovvero, quello legato ad Acerbi. Nelle ultime ore sulla questione legata al rinnovo, è entrato in polemica con la Lazio con delle parole che fanno discutere i tifosi: “Ho letto delle cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre – ha detto il difensore parlando a RaiSport -. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così”. Ecco perché da questo momento, evidentemente, anche il Napoli sembra pronto a colpire. Acerbi, sarebbe un colpo importantissimo. E intanto attenzione: perché nella testa di ADL potrebbe esserci anche qualcos’altro di molto grosso >>> CONTINUA A LEGGERE