Calciomercato Napoli, l’indiscrezione di Pedullà: cessione eccellente

Calciomercato Napoli , Alfredo Pedullà si esprime sulla possibile cessione di un big

NAPOLI CALCIO– Stanno arrivando elogi da più parti per lo splendido lavoro compiuto da Giuntoli durante il calciomercato estivo. Applausi soprattutto per gli acquisti di Osimhen (il più costoso della storia del Napoli) e di Bakayoko (straordinario colpo last minute). La squadra di Gattuso sembra davvero la compagine da battere e il sogno scudetto potrebbe non essere soltanto utopia. La rosa è stata rinforzata con nuovi innesti e, proprio per questo motivo, qualche giocatore potrebbe trovare meno spazio. Alfredo Pedullà rivela che ci sarebbe un big sul piede di partenza.

L’esperto di calciomercato ha rilasciato tali dichiarazioni durante la trasmissione Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8: “Sono arrivate parecchie offerte per Demme tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Cosa ha risposto De Laurentiis? Che per ora non intende cederlo”. Tuttavia le cose potrebbero cambiare a stretto giro di posta. “Il Napoli ha un’ottima batteria di centrocampisti. Cosa accadrebbe se Demme non dovesse giocare da qui a gennaio?”.

“Credo che la situazione dell’ex Lipsia sia simile a quella di Eriksen. Il danese potrebbe lasciare i nerazzurri qualora continuasse ad essere escluso dall’allenatore. E’ possibile che vada via a fine stagione“. E’ probabilmente prematuro parlare sin da adesso di una cessione del centrocampista tedesco. Ora che inizieranno anche gli impegni di Europa League e Coppa Italia ci sarà posto per tutti e gli umori di molti calciatori potrebbero cambiare. Gattuso ha dimostrato di saper gestire al meglio il gruppo. Demme potrebbe sentirsi di nuovo al centro del progetto, a meno che se ne sia mai sentito escluso. Intanto arriva un’altra notizia clamorosa, bomba sganciata in diretta tv: offerta di 75 milioni >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA