Calciomercato Napoli – Fra 2 giorni si può chiudere un altro colpaccio!

NAPOLI CALCIO – Nuovo giorno, nuova pioggia di novità riguardanti il calciomercato degli azzurri che – in effetti – continuano a tenere banco per diverse questioni, su tutte le trattative della Serie A. Milik, ad esempio. Che fine farà? L’addio, noi lo diamo praticamente per scontato. Ma tutto, pare legato alle scelte di Pirlo. Se arriva Suarez, difficilmente arriverà Dzeko. Che però, a sua volta, potrebbe allora finire alla corte di Conte. Che dunque, renderebbe “orfana” la Roma di un bomber. E allora, Milik sarebbe al momento l’unico vero profilo “credibile” sulla lista dei giallorossi. Dunque? Vedremo. Ma non finisce qui.

C’è anche molto altro. Ad esempio, la questione legata ad Acerbi. Il Laziale pare essere in rotta quasi totale con i biancocelesti. Ma ha ancora 3 anni di contratto. E allora? Difficile sapere cosa accadrà. Ma se non dovesse arrivare un chiarimento, il Napoli potrebbe bussare alla porta di Lotito e della Lazio. Per provare a prenderlo. Sarebbe un gran colpo, anche abbastanza a sorpresa. Anche se a dirla tutta, la sorpresa potrebbe essere un’altra.

Sì, perché stando a quanto viene riferito dal "Corriere del Mezzogiorno", infatti, ADL e Giuntoli starebbero facendo delle serie valutazioni rispetto alla possibilità di arrivare a prendere Emerson Palmieri. Il giocatore – in uscita dal Chelsea – avrebbe la possibilità di arrivare in Italia per mano di Marotta che però, sulla questione, sembra aver rallentato. Ma c'è di più da sapere sulla questione: "L'eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro, il Napoli insiste per Emerson Palmieri del Chelsea in prestito con diritto di riscatto, giovedì è previsto un incontro con gli intermediari". E allora, proprio lì, potrebbe sbloccarsi tutto. Visto che entro 48 ore, tecnicamente, Giuntoli potrebbe chiudere questo colpaccio. Non resta che attendere. Per capire come il Napoli, sia pronto (davvero) alla rivoluzione.