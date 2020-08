Calciomercato Napoli, colpo di scena: “Notizia preoccupante”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Quella di ieri è stata una giornata molto intensa rispetto al calciomercato azzurro. Sono arrivate tante novità e tanti aggiornamenti, di cui vi abbiamo parlato ora per ora. Ma quello che più conta per i tifosi azzurri, è che ADL e Giuntoli, siano al lavoro per rinforzare la rosa. E questo, non può che renderli felici. Detto questo, però, ci sono delle novità non proprio “al top” per quanto riguarda gli azzurri. A dare tutti gli ultimi aggiornamenti, ci ha pensato Valter De Maggio, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto significative ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le ultime indiscrezioni, fanno riflettere: “Nella giornata di ieri – racconta De Maggio – abbiamo avuto tramite Ciro Venerato, una notizia preoccupante. Il Napoli infatti, oltre a Koulibaly, potrebbe cedere anche Nikola Maksimovic. Ancelotti, lo starebbe seguendo da vicino e lo vorrebbe portare all’Everton”. Questa, evidentemente, è una notizia abbastanza a sorpresa che potrebbe cambiare, per l’ennesima volta, i piani degli azzurri. De Maggio, infatti, ha aggiunto: “Con il possibile addio di Maksimovic il Napoli sarebbe chiaramente costretto ad acquistare un altro calciatore in difesa. Oltre a Rrrahmani, già prenotato dal Verona”. Ed è qui, che potrebbero arrivare delle sorprese niente male.

Nel senso che ora, potrebbero prendere piede piste relativamente nuove, come Otamendi che sicuramente, è già sulla lista dei possibili colpi degli azzurri. Che come avete capito, è sempre più attivo in sede di calciomercato. Sia in entrata che in uscita, le novità che possono “ribaltare” tutto, sono diverse. Ad esempio, anche i vari addii di Milik (90%) e Allan (80%) faranno cambiare gli scenari. Con Giuntoli, che avrà il grande compito di ri-costruire la rosa, partendo proprio dalle cessioni. Che nei piani di ADL, potrebbero portare nelle casse del Napoli circa 170 milioni di euro. E proprio con quei soldi, si potrebbe arrivare a prendere davvero tanta roba. A questo proposito, Giuntoli sarebbe scatenato: “Si parla di 8 nomi!” >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO