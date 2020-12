Calciomercato Napoli, nuova idea a sorpresa: un gioiello dal Chelsea!

Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo per il centrocampo

ULTIME NEWS MERCATO NAPOLI – Il calciomercato di gennaio si avvicina a grandi passi e le indiscrezioni continuano a rincorrersi anche in casa Napoli. Il club azzurro starebbe valutando diverse opzioni e starebbe ragionando con calma su come e dove intervenire, sia per il presente che in prospettiva futura. In particolare, sembrerebbe che Cristiano Giuntoli sia alla ricerca di giovani talenti da portare a Napoli, che possano anche crescere senza fretta o troppe pressioni alle spalle dei titolari.

Tra i prospetti finiti sul taccuino del dirigente azzurro, in queste ore ne è spuntato uno totalmente nuovo e davvero molto interessante. Stiamo parlando di Billy Gilmour, centrocampista scozzese classe 2001 di proprietà del Chelsea. Stando a quanto riferito infatti dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli starebbe valutando l’acquisto del promettentissimo ragazzo in prestito, così da poterlo valutare nel corso dei mesi senza rischiare un esborso immediato sicuramente importante. Ma ci sarebbe anche un’altra condizione affinché il club partenopeo possa tentare l’affondo per Gilmour.

Visto che la mediana di Gattuso è decisamente affollata, servirebbe sfoltire la rosa in quel reparto con una cessione. Un'operazione in uscita necessaria anche in termini di lista, se si vuole veramente fare spazio ad un volto nuovo. A rischiare, sempre secondo il Corriere del mezzogiorno, potrebbe essere lo slovacco Stanislav Lobotka, che pare essere uno dei centrocampisti più "sacrificabili" visto il poco minutaggio concessogli da Gattuso. Se dovessero arrivare offerte interessanti per lui, il Napoli potrebbe seriamente prenderle in considerazione, per poi magari tentare di affondare il colpo per Billy Gilmour.