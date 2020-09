Calciomercato Napoli – Momento delicato, decisione ufficiale di ADL?

NAPOLI CALCIO – Il calciomercato del Napoli è una tarantella che non vuole finire. Sono diversi i calciatori della società azzurra attorno ai quali ruota l’interesse di molte squadre. Eppure a Castel Volturno stiamo assistendo ad una situazione di stallo completo. Maksimovic, Koulibaly e Milik continuano ad essere dei calciatori azzurri. Il polacco non fa parte del progetto di Gattuso ma per diversi motivi continua a rimanere “un peso” per Aurelio De Laurentiis. Qualora il patron partenopeo non dovesse riuscire a trovare un’adeguata sistemazione che accontenti in primis l’attaccante polacco, rischierebbe l’ennesimo “caso-Callejon”. La concreta possibilità che il calciatore lasci Napoli a parametro zero si avvicina sempre di più. Nel frattempo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualcosa dalla Francia si è mosso. Non tanto per quanto riguarda Milik, è più facile che il centravanti vada in Inghilterra, ma per quanto riguarda il gigante senegalese.

Secondo quanto riportato dal giornale romano, il PSG avrebbe fatto la sua mossa. Leonardo avrebbe messo sul piatto ben 40 milioni di euro. La risposta del patron azzurro non si sarebbe fatta attendere. ADL con un secco no ha spento in un secondo le speranze dei francesi. A suo tempo il Manchester City aveva proposto per il difensore ben 60 milioni di euro, bonus compresi, ma non erano stati considerati sufficienti per il trasferimento del cartellino. Il presidente del Napoli sa quanto vale il suo gioiello e non ha intenzione di svenderlo. Chi lo vuole deve essere disposto a pagarlo quanto vuole lui. Le novità, però, non finisco qui.

La situazione non si sblocca ed è difficile che potrà cambiare qualcosa nei prossimi giorni. La fine del calciomercato è sempre più vicina. Le pretendenti di Koulibaly sono state avvisate. Il giocatore è in vendita ma serviranno cifre ancora più mostruose per portarlo via da Napoli. Detto questo, in casa Napoli, sta per scoppiare un vero e proprio terremoto: “ADL vuole mandare via 10 giocatori” >>> VAI ALLA LISTA