Calciomercato Napoli – Ci sono grosse novità: avete sentito Pedullà?

NAPOLI CALCIO – L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato l’attuale situazione sul versante cessioni e acquisti della società partenopea. Ovviamente il nome più caldo in entrata, al momento, resta quello di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è infortunato. Dovrebbe rientrare verso la fine di ottobre e sembrerebbe non far più parte del progetto di Conte. “Matias Vecino può passare al Napoli? Per gennaio è una traccia possibile, sotto questo punto di vista ci sta. Adesso, invece, no: se decidessi di prenderlo, dovresti metterti d’accordo sul diritto di riscatto”. Queste le parole dell’esperto di calciomercato che ai microfoni di Sportitalia ha concluso la parentesi sul calciatore, aggiungendo: “ADL vorrebbe investire meno dei 18-20 milioni chiesti dai nerazzurri, al massimo offrirebbe 10-12″. Successivamente l’attenzione del giornalista si è spostata su un altro calciatore azzurro che potrebbe essere la chiave per arrivare all’uruguaiano.

Stiamo parlando di Nikola Maksimovic. Il difensore sa giocare in una difesa a tre. Il suo contratto è in scadenza e per Conte sarebbe un gran colpo. Godin si è ormai trasferito a Cagliari e le voci su Skriniar spaventano il tecnico nerazzurro. “I rapporti tra i due club sono buoni” – afferma Pedullà – hanno fatto operazioni in passato, vedasi Matteo Politano: qualcosa potrebbe muoversi per il difensore”. Ma l’excursus sul mercato partenopeo non finisce qui. Ora rimangono da analizzare i casi: Koulibaly, Soumarè e Hysaj.

Gattuso è irremovibile. Il tecnico calabrese vorrebbe un altro centrocampista il prima possibile. "Boubakary Soumaré a Napoli? Piace molto, col Lille ci sono grandi rapporti, ma se Kalidou Koulibaly resta dov'è il Napoli non spende." Queste le parole di Pedullà ai microfoni di Sportitalia. Ecco perché negli ultimi giorni sono apparsi sul taccuino di Giuntoli alcuni nomi "low cost". Primo su tutti quello di Duncan. Qualora Torreira dovesse approdare nella Viola, il centrocampista sarebbe libero di salpare verso nuove avventure. "In Francia danno Soumarè a un passo dal Napoli, ma la verità è che non c'è trattativa. Elseid Hysaj ha sirene russe, tuttavia può rinnovare col Napoli".