Calciomercato Napoli, offerte milionarie di Mendes: Gattuso spiazza tutti

Calciomercato Napoli , Venerato svela dei retroscena sul futuro di Gattuso

NAPOLI CALCIO – Il vero simbolo del rilancio del Napoli non può che considerarsi Gennaro Gattuso. Archiviata la prova incolore di Europa League, il tecnico dei partenopei intende tornare subito alla vittoria già nel derby di domenica contro il Benevento. Nel frattempo ci sono novità per quanto riguarda il futuro del mister calabrese. E’ Ciro Venerato a svelare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli cosa accadrà nelle prossime settimane.

“Il Napoli incontrerà Gattuso prima di Natale, ci sarà un summit con De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli. Il club campano vuole andare avanti con Ringhio per altri due o tre anni, eliminando le clausole della discordia. Il tecnico calabrese ha detto ai vertici del Napoli che sta benissimo in azzurro e che non ha alcuna intenzione di andare via. Le parti dovrebbero trovare un’intesa definitiva con un aumento di quasi due milioni di euro più bonus”. Infine Venerato svela anche un clamoroso retroscena sulle proposte ricevute da Gattuso da parte di altri club: “Jorge Mendes ha presentato a Gattuso diverse offerte sia dalla Cina che da altre squadre europee. Sapete cosa ha risposto Ringhio?”.

“Ho guadagnato tanti soldi nella mia carriera, ora non mi interessano più di tanto. Voglio restare qui e prendermi qualche soddisfazione“. Se non è una dichiarazione d’amore questa! Il sodalizio fra il Napoli ed il tecnico di Corigliano Calabro presto verrà certificato con un prolungamento. Lo stesso ds Giuntoli ha confermato nel prepartita di Europa League che ci sarebbe la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Intanto De Laurentiis prepara dei regali per Gattuso nel prossimo calciomercato. Il Napoli sogna: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA