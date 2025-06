Calciomercato Napoli | Osimhen-Anguissa, che notizia! I fan osservano…

L’aspetto economico del calciomercato assume contorni sorprendenti in casa Napoli, dove la dirigenza è al lavoro per valutare proposte che potrebbero modificare profondamente l’organico. Si appronta un’estate in cui gli equilibri tecnici e finanziari si intrecciano in maniera intricata: da un lato, la necessità di preservare la struttura di una squadra consolidata; dall’altro, le offerte provenienti da un contesto in rapida espansione, in grado di rimescolare le carte con cifre da record.