Calciomercato Napoli – Ottima notizia, Di Marzio: “Sarà automatico”

Calciomercato Napoli , Di Marzio non ha dubbi: “Ottima notizia per gli azzurri”

NAPOLI CALCIO – La rosa del Napoli può vantare una serie di alternative di altissimo livello in attacco. Si tratta, probabilmente, del reparto avanzato più completo della Serie A. Senza contare che nell’artiglieria partenopea ci sarebbe anche un bomber del calibro di Arkadiusz Milik. La dirigenza del club azzurro ha provato invano a rinnovargli il contratto, ma le pretese economiche del calciatore, così come quelle tecniche (voleva il posto assicurato), hanno allontanato definitivamente le parti, tanto da relegare Milik ai margini della rosa del Napoli. Per fortuna negli ultimi giorni è arrivata una notizia positiva per il club campano, anche Di Marzio l’ha confermata, aggiungendo un importante dettaglio.

Il noto giornalista di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando la situazione del calciatore polacco: “Milik vuole cercare una squadra già a gennaio. Un altro avrebbe aspettato per poi andarsene a zero. Lui non intende più stare fermo. Non avrà problemi a trovare una squadra. Si faranno male tanti attaccanti da qui a gennaio e potrebbero aprirsi opzioni impreviste. Non vi so dire ancora dove, ma penso che si piazzerà in maniera quasi automatica. E’ un’ottima notizia per il Napoli che il giocatore abbia metabolizzato l’addio a gennaio”. Già molte società si sono avvicinate al club azzurro per capire come spuntarla sulle varie concorrenti.

La sensazione è che per accaparrarsi l'ex Ajax basterà offrire un indennizzo minimo a De Laurentiis (6-7 milioni). Questa entrata rilevante, soprattutto se confrontata con l'eventuale partenza a zero a giugno, insieme al risparmio di metà dell'ingaggio ingaggio di Milik (più di 2 milioni di euro lordi) daranno nuova linfa al Napoli per il calciomercato del futuro. A gennaio probabilmente il Napoli qualcosa farà, magari per il terzino sinistro, ma i veri botti ci saranno la prossima estate. In ottica futura la società campana sta guardando attentamente al mercato dei prossimi parametri zero. Non calciatori qualunque, ma autentici campioni: