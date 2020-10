Calciomercato Napoli – Parti distanti: sembrava tutto fatto e invece…

Calciomercato Napoli , accordo ancora non trovato: spunta una nuova possibilità

NAPOLI CALCIO – Prova da dentro o fuori contro la Real Sociedad domani sera? Sicuramente una sconfitta potrebbe compromettere il cammino europeo del Napoli in maniera quasi irrecuperabile. Che la società e l’allenatore ci tengano particolarmente all’Europa League lo dimostra il fatto che Aurelio De Laurentiis ieri si sia presentato a Castel Volturno per incitare la squadra e caricarla in vista dell’impegno spagnolo. ADL ne ha anche approfittato per parlare con il proprio tecnico del rinnovo del contratto. Non si è trattato di un incontro formale per portare avanti la trattativa, ma si è accennato ad alcuni punti fondamentali per proseguire il rapporto.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno il Napoli avrebbe proposto un contratto molto lungo a Gattuso (si parla di 4 anni) con un ingaggio da circa 2 milioni a stagione, ma al momento le parti non avrebbero ancora trovato l’intesa. Il tecnico dei partenopei ha ribadito ai microfoni di Sky pochi giorni fa che si trova benissimo a Napoli, ma vuole essere un uomo libero. Con quest’ultima definizione Ringhio si riferisce al fatto di non voler inserire penali nel suo contratto. E’ una pratica molto cara a De Laurentiis e su questo punto le parti starebbero ancora discutendo. Ci sono altre priorità e altri rinnovi di cui parlare con maggiore celerità. Questo proprio perché il mister azzurro non ha alcuna intenzione di lasciare il club campano. Secondo La Repubblica la soluzione potrebbe risiedere in un compromesso.

Clausola molto più bassa di quella paventata all’inizio. Si passerebbe da 7 ad “appena” 2 milioni di euro. Vedremo come evolverà la situazione, probabilmente entro Natale la vicenda sarà risolta per la soddisfazione di tutti. In ottica futura la società campana sta guardando attentamente al mercato dei prossimi parametri zero. Non calciatori qualunque, ma autentici campioni: ecco la lista dei magnifici 16 >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA